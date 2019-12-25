Rusya'dan Libya krizi için İtalya hamlesi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda Libya krizini konuştu. Libya'daki barış sürecine uluslararası düzeyde katkı çabaları için maksimum koordinasyona ihtiyaç olduğu vurgulandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, Di Maio ile telefon görüşmesi yaptı.
Libya'daki durumun ele alındığı görüşmede, her iki tarafın da Birleşmiş Milletlerin (BM) merkezi rolü ile birlikte Libya barış sürecine uluslararası düzeyde eşlik etme çabalarının maksimum koordinasyonuna ihtiyaç olduğunu vurguladığı aktarıldı.
Açıklamada, "Bakanlar, komşu ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarlarını göz önünde bulundurarak, Libya’daki taraflar arasındaki diyalogu geliştirme çabalarına odaklanma gereği üzerinde anlaştılar." ifadesi kullanıldı.
AA
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