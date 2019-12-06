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06 Aralık 2019 Cuma 11:01:20 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 12:01:43

Rusya'dan kritik 'Türkiye'ye yeni S-400' açıklaması

Rus haber ajansı Inferfax'ta yer alan habere göre; Rusya ve Türkiye yeni S-400 alımına yönelik bir anlaşma üzerinde istikrarlı şekilde çalışıyor. Rusya ile Türkiye arasında yeni S-400 anlaşmasına dair Rusya cephesinden yeni bir açıklama geldi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alması ve testlerine başlamasının ardından Rusya ile Türkiye arasında yeni bir S-400 satışı ile ilgili çalışmalar başlatıldı.

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye ve Rusya'nın, yeni S-400 alımına yönelik bir anlaşma üzerinde istikrarlı biçimde çalıştığını açıkladı.

"İSTİKRARLI BİÇİMDE ÇALIŞIYORUZ"

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye ve Rusya'nın, yeni S-400 alımına yönelik bir anlaşma üzerinde istikrarlı biçimde çalıştığını açıkladı. Şugayev, Rusya'nın Türkiye'ye rekabetçi fiyatlardan uçak tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi.

BEKLENTİLERİ AŞTI

Öte yandan Rusya'nın önemli haber/analiz sitesi gazeta.ru'da Ankara semalarındaki uçuşlarla test edilen S-400'ler konusunda geniş bir makaleye yer verdi. Makalede S-400'lerin 2 adet F-16, 1 adet F-4 ve helikopter ile denendiği, testlerin Türkiye'nin beklentilerini aştığı ve yeni S-400 bataryalarının yolda olduğu belirtildi.

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