31 Mart 2020 Salı 17:57:04 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 18:04:11
Rusya'dan koronavirüsle mücadelede ilginç öneri
Rusya'dan koronavirüs ile mücadele kapsamında ilginç bir öneri geldi. Rusya Adalet Bakanlığı, salgın nedeniyle düğün ve boşanmaların ertelenmesi önerisinde bulundu.
Rus medyası, Rusya Adalet Bakanlığı koronavirüsün yayılmasından kaynaklanan olumsuz durum sebebiyle evlilik ve boşanma işlemlerinin 1 Haziran sonrasına ertelenmesi önerisinde bulundu.
Haberde, bakanlığın daha önceye alınmış düğün ve boşanma tarihlerini 1 Haziran sonrasına erteleyeceği belirtildi. Özel sebeplerden dolayı ertelenemeyecek düğünlerin ise misafirsiz gerçekleşebileceği ifade edildi.
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