Rusya'dan korkutan açıklama: Gidiş yavaş ama emin adımlarla uzayda askeri bir savaşa doğru ilerliyor

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ABD Başkanı Trump'ın ABD Uzay Komutanlığı'nın (SPACECOM) kurulduğunu açıklamasının ardından Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin konu ile ilgili yaptığı açıklamada uzayın militarizasyonunun kaçınılmaz olduğunu, Rusya'nın da bu konuda emin adımlarla hareket ettiğini söyledi.

Perşembe günü Trump, ABD Uzay Komutanlığı'nın (SPACECOM) kurulduğunu açıklamış ve "SPACECOM, bir sonraki savaş alanı olan ABD'nin uzaydaki hayati çıkarlarını koruyacak" ifadelerini kullanmıştı.

Rogozin'e resmi Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın "Uzayın gelecekteki savaş alanı olduğu" sözlerinin sorulması üzerine Rogozin, “Evet olay yavaş ama emin adımlarla buna doğru gidiyor. Rusya da bu konuda çalışmalar sürdürüyor." ifadelerini kullandı.