Rusya'dan İHA duyurusu: Hava savunma sistemlerini geliştiriyoruz

Rus basınına konuşan Grehov, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin İHA'lara karşı koymak için yaptığı geliştirme çalışmalarını anlattı.

Rus mühendislerin diğer ülkelerdeki tüm yenilikleri dikkate alarak mevcut silahları geliştirmeye devam ettiğini kaydeden Grehov, "Şu anda toplu İHA saldırılarıyla mücadele edebilecek hava savunma sistemleri kuruyoruz ve bunlar oldukça etkili" dedi.

Pantsir füze savunma sistemlerinin şu anda havan toplarını ve havada bir noktada sabit duranlar da dahil İHA'ları imha etme kabiliyetine sahip olduğunu söyleyen Grehov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak İHA'ları imha etmek için füze savunma sistemlerinin kullanılması oldukça maliyetli. Bu nedenle askerlerimiz radyo dalgalarıyla müdahale imkanı sunan silahlar kullanıyor."

(Sputnik)