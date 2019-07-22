22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:12:56 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:21:25
Rusya'dan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırı: 17 sivil hayatını kaybetti
Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 17 sivil hayatını kaybetti.
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