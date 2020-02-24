24 Şubat 2020 Pazartesi 15:58:53 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 16:03:50
Rusya'dan İdlib için Türkiye'ye yeni teklif
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "İdlib konusunda Rusya ve Türkiye yeni, istişarelere hazırlanıyor" açıklamasında bulundu. Lavrov, Türkiye ile İdlib konusunda yeni bir dizi görüşme hazırlığında olduklarını, Ankara ile görüşmelerin İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin işleyişiyle ilgili sorunları netliğe kavuşturmasını umduklarını ifade etti.
İdlib'te çatışmalar devam ederken Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin idlib'te çatışmaların azaltılması konusunda yeni görüşmeler yürütmeye hazırlandığını söyledi.
Lavrov, "Bu görüşmeler sonucunda teröristlerin orada faaliyet göstermesinin engellenmesini ve bölgede tansiyonun düşürülmesini umuyoruz" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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