  • Bist 100
    105152
  • Dolar
    5,6776
  • Euro
    6,2271
  • Altın
    271,9640
İstanbul
18 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ankara'da 500 polisle asayiş uygulaması Ankara'da 500 polisle asayiş uygulaması
Gazze'deki gösterilerde yaralanan bir Filistinli şehit oldu Gazze'deki gösterilerde yaralanan bir Filistinli şehit oldu
Silivrililer 2 gündür geceyi dışarıda geçiriyor Silivrililer 2 gündür geceyi dışarıda geçiriyor
17 ATM'de bin 700 kişinin hesabından bir milyon lira çektiler 17 ATM'de bin 700 kişinin hesabından bir milyon lira çektiler
Darbeci Hafter'i destekleyen yabancı güçlere ait bir uçak UMH'ye hava saldırısı düzenledi Darbeci Hafter'i destekleyen yabancı güçlere ait bir uçak UMH'ye hava saldırısı düzenledi
ABD Kongresi Pompeo'yu 'Ukrayna' konusunda ifadeye çağırdı ABD Kongresi Pompeo'yu 'Ukrayna' konusunda ifadeye çağırdı
Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Volker istifa etti Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Volker istifa etti
Rusya'dan güvenli bölge açıklaması Rusya'dan güvenli bölge açıklaması
Tesla yarı yolda bıraktı! Suçlu kovalarken pili bitti Tesla yarı yolda bıraktı! Suçlu kovalarken pili bitti
İçişleri Bakanlığı: 7 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak
MEB, Hakkı Yalçın’ı sosyal medyada salladı! Özür dile! MEB, Hakkı Yalçın’ı sosyal medyada salladı! Özür dile!
Vatandaştan S-400’e onay Vatandaştan S-400’e onay
Susturamayınca tehdide başladılar Susturamayınca tehdide başladılar
İhbarcı CIA ajanı! Azil sürecinde yeni iddia İhbarcı CIA ajanı! Azil sürecinde yeni iddia
O zorbalara kelepçe! Polise kafa tutmuşlardı O zorbalara kelepçe! Polise kafa tutmuşlardı
İkinci kuşağı da büyütecek İkinci kuşağı da büyütecek
Dost desteği Dost desteği
Anne telaşı Anne telaşı
'Yaşar benim için öldü' 'Yaşar benim için öldü'
Giyim tarzını beğeniyormuş Giyim tarzını beğeniyormuş
'Kaybımız yok' 'Kaybımız yok'
Boks yaparak güzelleşti Boks yaparak güzelleşti
"ABD'nin Türkiye'yi tekrar F-35 programına aktif bir şekilde katma düşüncesi var" "ABD'nin Türkiye'yi tekrar F-35 programına aktif bir şekilde katma düşüncesi var"

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Eylül 2019 Cumartesi 07:08:57 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 07:11:35

Rusya'dan güvenli bölge açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 'Ankara bu isteğinde çok haklı çünkü şu an ABD'nin kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin,'' Ankara bu isteğinde çok haklı çünkü şu an ABD'nin kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor.'' dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Lavrov, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge ve Türkiye ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin sorusuna Lavrov, ''Ankara bu isteğinde çok haklı çünkü şu an ABD'nin kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor.'' yanıtını verdi.

- Öz yönetim organları oluşturulmaya çalışılıyor

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği söz konusu olduğu için güvenli bölge konusuna ''kayıtsız'' olmadıklarını ve her iki ülkeyle de görüştüklerini söyleyen Lavrov, ''Amerikalıların bölgedeki Kürtleri kullanıldığını'' ve ''öz yönetim organları oluşturmak için somut adımlar atıldığını'' söyledi.

Lavrov, ABD'nin BM Genel Kurulu görüşmelerine katılacak bazı Rus diplomatlara vize vermemesine ilişkin ise Moskova'nın gerekli adımları atarak karşılık vereceğini ifade etti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ