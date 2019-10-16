  • Bist 100
    94137.2
  • Dolar
    5,8743
  • Euro
    6,5059
  • Altın
    281,3370
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüştü Son Dakika: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüştü
BBP Genel Başkanı Destici: Kimse Türkiye'nin şerefli ordusuna işgalci diyemez BBP Genel Başkanı Destici: Kimse Türkiye'nin şerefli ordusuna işgalci diyemez
Rusya'dan Gürcistan'a kısıtlı uçuş izni Rusya'dan Gürcistan'a kısıtlı uçuş izni
Hayat kurtaran mesaj Hayat kurtaran mesaj
Ameliyatla oğlunu sakatladı Ameliyatla oğlunu sakatladı
Oxford sözlüğüne Star Wars güncellemesi Oxford sözlüğüne Star Wars güncellemesi
TÜGVA Kültür Sanat Okulu kapılarını gençlere açıyor TÜGVA Kültür Sanat Okulu kapılarını gençlere açıyor
81'lik kurye 81'lik kurye
Kaynanasının izinde Kaynanasının izinde
"Mars’ta yaşam var ama saklıyorlar" "Mars’ta yaşam var ama saklıyorlar"
Vakıfbank'tan çiftçiye destek Vakıfbank'tan çiftçiye destek
ABD'li sanatçı Della Miles'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek ABD'li sanatçı Della Miles'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek
2020'de yeni rekor beklentisi 2020'de yeni rekor beklentisi
Firmalara fuar için teşvik ödemesi Firmalara fuar için teşvik ödemesi
İntibak ve erken emeklilik geliyor İntibak ve erken emeklilik geliyor
Koca terörüne bir kurban daha Koca terörüne bir kurban daha
Engelli adama tekme tokat gasp Engelli adama tekme tokat gasp
Eymen'in cesediyle servise çıkmış Eymen'in cesediyle servise çıkmış
Yasak aşk yüzleşmesinde kanlı son Yasak aşk yüzleşmesinde kanlı son
POS'lu tefecilere darbe POS'lu tefecilere darbe
Trump: Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir Trump: Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir
Kronik ağrılara yol açan stresi önlemek mümkün! Kronik ağrılara yol açan stresi önlemek mümkün!
Rusya'nın açıklaması için Türkiye'den ilk yorum Rusya'nın açıklaması için Türkiye'den ilk yorum
YPG'nin 6 keskin nişancısı etkisiz hale getirildi! YPG'nin 6 keskin nişancısı etkisiz hale getirildi!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Ekim 2019 Çarşamba 18:50:53 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 18:51:52

Rusya'dan Gürcistan'a kısıtlı uçuş izni

Rusya, 8 Temmuz'da yasakladığı Gürcistan uçuşlarını kısmen serbest bıraktı.

Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya), 8 Temmuz'dan bu yana yasak olan Gürcistan uçuşlarına kısmen izin verdi.

Rosaviatsiya'nın internet sitesinde yayımlanan talimata göre, Rus Sibir (S7) hava yoluna Gürcistan'ın en büyük ikinci şehri Kutaisi'ye uçuş için izin verildi.

S7'den yapılan açıklamada da söz konusu iznin, uçuşların hemen başlayacağı anlamına gelmediği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan'da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçmasını geçici olarak yasaklayan kararnameyi 8 Temmuz'da imzalamıştı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ