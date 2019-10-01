  • Bist 100
    105033
  • Dolar
    5,6565
  • Euro
    6,1638
  • Altın
    269,4340
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rusya'dan alınması planlanan yangın söndürme uçağı Manisa'da test edildi Rusya'dan alınması planlanan yangın söndürme uçağı Manisa'da test edildi
Rusya, silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi Rusya, silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi
Rusya'dan gözdağı: İlk kez ateşledi, yeri bilinmiyor Rusya'dan gözdağı: İlk kez ateşledi, yeri bilinmiyor
700 icra müdür ve müdür yardımcısı alınacak 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alınacak
Peru’da Devlet Başkanı Parlamento’yu, Parlamento Devlet Başkanı’nı feshetti Peru’da Devlet Başkanı Parlamento’yu, Parlamento Devlet Başkanı’nı feshetti
Macaristan yeni AB Komisyonu üyesini belirledi Macaristan yeni AB Komisyonu üyesini belirledi
İki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü İki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Kolombiya'nın BM'ye sunduğu fotoğraflar istihbarat şefinin istifasına yol açtı Kolombiya'nın BM'ye sunduğu fotoğraflar istihbarat şefinin istifasına yol açtı
Kaşıkçı'nın oğlu: Suudi yargısına inancım sonsuz! Kaşıkçı'nın oğlu: Suudi yargısına inancım sonsuz!
WSJ'den tartışmalı görüşme için yeni iddia: Pompeo da katıldı WSJ'den tartışmalı görüşme için yeni iddia: Pompeo da katıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Uçaklarda 'hava polisi' dönemi başlıyor Resmi Gazete'de yayımlandı: Uçaklarda 'hava polisi' dönemi başlıyor
Onlar erdi muradına Onlar erdi muradına
Minik Meryem günden güne eriyor Minik Meryem günden güne eriyor
Çarşı kadına şiddete karşı Çarşı kadına şiddete karşı
Aşk pozu Aşk pozu
4 yıl sonra dönüyor 4 yıl sonra dönüyor
Ustalar sahnede Ustalar sahnede
Annesinin mezarı başında hayatını kaybetti Annesinin mezarı başında hayatını kaybetti
Düşünceli güzel Düşünceli güzel
Başkan Erdoğan, piyanist Pekinel kardeşlerle bir araya geldi Başkan Erdoğan, piyanist Pekinel kardeşlerle bir araya geldi
Eş-Şebab Somali'de ABD ve Avrupa güçlerine saldırdı Eş-Şebab Somali'de ABD ve Avrupa güçlerine saldırdı
Hesabımı Miray'a verdim Hesabımı Miray'a verdim
Uluslararası çeteye Türk darbesi Uluslararası çeteye Türk darbesi
Macaristan yeni AB Komisyonu üyesini belirledi Macaristan yeni AB Komisyonu üyesini belirledi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Ekim 2019 Salı 08:03:50 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 08:09:24

Rusya'dan gözdağı: İlk kez ateşledi, yeri bilinmiyor

Rusya, roketini test amacı ile nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füzesi Topol-M silosundan çıkararak ateşledi.

Rusya’nın yakın zamanda geliştirdiği ve başta ABD ve NATO olmak üzere birçok ülke tarafından kaygıyla karşılanan Topol-M kıtalararası balistik füzesi test amacı ile ateşlendi. Rus silahlı kuvvetlerinin Taman Füze Tümeni'ne bağlı Tatishchevo füze birimi tarafından 2012 yılında ülkenin bilinmeyen bir yerinde konuşlandırılan Topol füzeleri yerin 30 metre derinindeki silosundan çıkarılarak ilk kez ateşlendi.
 

HEDEFİ TAM ZAMANINDA VE TAM İSABETLE VURDU  

 

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, ateşlenen füzenin fırlatılmasının sebebi olarak ‘füze kompleksinin tüm özelliklerinin çalışıp çalışmadığını doğrulamak’ olarak gösterdi. Açıklamada roket sistemlerinin tüm komplekslerinin çalıştığına dair doğrulama alındığını, roketin ise Rusya’nın uzak doğusunda bulunan Kamçatka adasındaki hedefini tam zamanında ve tam isabetle vurduğu belirtildi.

Rusya ve ABD’nin karşılıklı olarak çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) sonra ABD tarafından 500 kilometre hedefli füze denemesi gerçekleşmişti. Rusya ise anlaşmanın sona ermesinden sonra en ciddi denemesini gerçekleştirmiş oldu.
 
Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz Temmuz ayında Topol füzesini başarıyla test ettiğini açıklamış fakat bu denemeye dair görüntü paylaşmamıştı. Rusya böylelikle merak edilen füzenin ateşlenme görüntülerini paylaştı.

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ