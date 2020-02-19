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19 Şubat 2020 Çarşamba 12:43:52 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 14:36:03

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! ' Temaslar devam edecek'

Başkan Erdoğan'ın, İdlib'e ilişkin olası askeri operasyona ilişkin sözleri sonrası gözlerin çevrildiği Rusya'dan ilk açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada 'Türkiye ve Rusya sahada tansiyonun daha da yükselmesini engellemek için temasa devam edecek' denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'e ilişkin olası askeri operasyona ilişkin, "Bir gece ansızın gelebiliriz. İdlib harekatı bir an meselesidir'' ifadesini kullandı.

Rusya'dan da konuya dair açıklama yapıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov tarafından yapılan açıklamada, "Suriye ordusuna yönelik Türkiye'nin askeri operasyonu en kötü senaryo olacaktır. Rusya ve Türkiye, bölgede tansiyonun daha da yükselmesini önlemek için iletişimi sürdürecektir" denildi.

Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de bir yıldan uzun süre önce Suriye konusunda anlaşmalar yapıldığını anımsatan Peskov, "Bu anlaşmalardan memnunduk ve bu karşılıklı bir memnuniyetti" diye konuştu.

"TEMASLARI SÜRDÜRECEĞİZ"

Suriye'de rejim güçlerinin ve Rus askeri tesislerinin İdlib üzerinden saldırılara uğradığını savunan Peskov, "Militanlar ve terörist gruplar Suriye silahlı güçlerine ve Rus askeri tesislerine İdlib üzerinden saldırmaya başladıklarında Soçi'de varılan anlaşmalardan memnun olmayı bıraktık. Ancak İdlib'de gerginliğin daha da artmaması için Türkiye ile temasları sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

"BAŞKANLAR TEMAS HALİNDELER"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesinin henüz planlanmadığını belirten Peskov, "Ancak başkanlar yakın temas halindeler, bu nedenle saatler içerisinde böyle bir görüşme ayarlanabilir" dedi.

Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İdlib Harekatı, bir an meselesidir." sözlerine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdilik en kötü senaryodan yola çıkmayalım. Eğer İdlib'deki terörist gruplara yönelik bir operasyondan bahsediyorsak, bu Soçi anlaşmalarına uygun olur çünkü ciddi miktarda silah ve mühimmata sahip bu terörist grupların etkisiz hale getirilmesi Türkiye'nin sorumluluğunda. Ancak eğer Suriye'de meşru hükümete ve Suriye ordusuna yönelik bir operasyondan bahsediyorsak, bu olabilecek en kötü senaryodur."

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