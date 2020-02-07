Rusya'dan flaş açıklama... Katil İsrail az daha 172 kişilik uçağı vurdurtacaktı

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail tarafından Şam'a düzenlenen hava saldırısı esnasında 172 kişilik bir yolcu uçağının tehlikeye düştüğünü ve uçağın Rus Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yaptığını açıkladı.



İsrail tarafından Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen saldırıda bir yolcu uçağının tehlikeye düşerek zorunlu iniş yaptığı öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı esnasında Airbus-320 model 172 kişilik bir yolcu uçağının Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail jetlerinin Suriye hava savunma sistemlerine karşı sivil uçakları kalkan yaptığına dikkat çekildi ve bunun İsrail açısından 'yaygın bir uygulama haline getirildiği' vurgulandı.