Rusya'dan flaş açıklama... Katil İsrail az daha 172 kişilik uçağı vurdurtacaktı
Terör devleti İsrail'in Şam'a yönelik saldırıları sırasında bir yolcu uçağının neredeyse vurulacağı ortaya çıktı. Rus Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada saldırı sırasında 172 yolcu taşıyan uçağın tehlikeye düştüğü ve Rus Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yaptığı kaydedildi. Açıklamada katil İsrail'in yaygın olarak sivil uçakları kalkan gibi kullandığı da vurgulandı
Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail tarafından Şam'a düzenlenen hava saldırısı esnasında 172 kişilik bir yolcu uçağının tehlikeye düştüğünü ve uçağın Rus Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yaptığını açıkladı.
İsrail tarafından Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen saldırıda bir yolcu uçağının tehlikeye düşerek zorunlu iniş yaptığı öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı esnasında Airbus-320 model 172 kişilik bir yolcu uçağının Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, İsrail jetlerinin Suriye hava savunma sistemlerine karşı sivil uçakları kalkan yaptığına dikkat çekildi ve bunun İsrail açısından 'yaygın bir uygulama haline getirildiği' vurgulandı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Esed rejimi, İsrail savaş uçağı yerine Rus yolcu uçağına saldırdı
- Financial Times: Trump, Huawei yüzünden Boris Johnson'a çok kızdı
- Trump'ın danışmanı Kushner: (Filistin) Görüşmek isterlerse bunu yaparız ama peşlerinden koşmayacağız
- Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek
- Malezya, Çin'in karantinaya alınan eyaletlerinden ülkeye seyahatleri durdurdu