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25 Ekim 2019 Cuma 13:50:30 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 13:55:56

Rusya'dan flaş ABD açıklaması: O kadar da delirmemişlerdir

ABD'nin Atlas roketleri için RD-180 ve Antares taşıyıcıları için RD-181 motorlarını tedarik eden Rusya, ABD’ye roket motoru teslimatı kapsamında ikinci partinin teslim edildiğini açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi

ABD Atlas roketleri için RD-180 motorları ve Antares taşıyıcıları için RD-181 motorları tedarik ediyor. Motorlar, Moskova Bölgesinde bulunan Energomash Araştırma ve Üretim Derneği tarafından üretiliyor.

Energomash Araştırma ve Üretim Derneği Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'li müşterilerin Rusya'da üretilen ikinci parti RD-180 uzay roketi motorunu kabul ettiğini belirtti.

“ABD’NİN UZAY ENDÜSTRİSİ, RUS TEKNOLOJİSİNE BAĞIMLI”

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, ABD’nin uzay ve roket endüstrisinin Rusya’nın RD-180 roket motoruna bağımlı olduğunu belirtti. Bu motoru üreten şirketin Rusya’ya yönelik ABD yaptırımları kapsamında neden bulunmadığıyla ilgili konuşan Borisov, “Uzay programlarının bağımlı olduğu motorlara neden yaptırım uygulasınlar ki? O kadar da delirmiş olduklarını sanmıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Orgeneral John Raymond, ABD Temsilciler Meclisinin ilgili komitesine, “ABD Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’nın RD-180 roket motorlarına olan bağımlılığının 2022 yılında sona ereceğini” açıklamıştı.

ROKET MOTORLARI YAPTIRIM DIŞI

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitry Rogozin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rus Devlet Uzay Şirketi Roscosmos'un Pentagon'un Rusya'nın hizmetlerini ticari lansmanlarda kullanmasını yasaklamasına rağmen roket motorlarını ABD'ye satışında bir sorun yaşanmadığını belirtmişti.

Rusya yapımı RD-180 roket motorlarına ilişkin Moskova ile Vaşington yönetimleri arasındaki ilk alım anlaşması 1997 yılında yapılmış, bu kapsamda yaklaşık 1 milyar dolar tutarında 101 adet roket motoru siparişi verilmişti.

ABD Kongresi, 2014 yılında Rusya ile ABD arasındaki iplerin gerilmesinin ardından RD-180 roket motorlarının kullanımını yasaklamış, fakat ABD’nin ilerleyen birkaç yıl içerisinde kendi roket motorunu üretemeyeceğinin anlaşılması üzerine 2015 yılında bu yasak kaldırılmıştı.

2016 yılına gelindiğinde ise ABD, Rusya’nın roket motoru üreten kurumu Energomash Araştırma ve Üretim Birliği’nden 18 adet daha RD-180 roket motoru istemişti. Energomash kurumu bu kapsamda 2020 yılı itibarıyla ABD’ye 6 adet daha RD-180 roket motoru teslim edeceğini taahhüt etmişti

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