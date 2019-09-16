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16 Eylül 2019 Pazartesi 23:14:49 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 23:16:05

Rusya'dan Aramco saldırısı açıklaması

Rusya'nın BM Daimi Temsilsici Nebenzia, Suudi Arabistan'ın petrol sahasına saldırılar konusunda ''çelişkili açıklamalar'' olduğunu ve ''sonuca varmak için acele edilmemesi'' gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilsici ve BM Güvenlik Konseyi'nin eylül ayı dönem başkanı Vassily Nebenzia, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Nebenzia, ABD'nin saldırının arkasında İran olduğu iddialarına ilişkin, "Sonuca hemen atlamayalım, çelişkili açıklamalar var. Ensarullah sorumluluk üstlendi. ABD, 'sorumlu İran diyor'. Elimizde net bir tablo yok.'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Teyide bağlı olarak hedefe kilitliyiz ve silahlarımız dolu.'' açıklamasının sorulması üzerine Nebenzia, "Bu tür olayların daha büyük çatışmalara yol açacağından büyük endişe duyuyoruz. Körfez'de ve çevresinde yeterince sorun var ve büyük bir çatışma kesinlikle felaketle sonuçlanır." yanıtını verdi.

SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi yerel saatle 04.00'te SİHA’larla düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

AA

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