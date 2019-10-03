Rusya'dan Akdeniz'de hava savunma tatbikatları

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Rusya’nın Kuzey Filosu basın ofisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "22 Ağustos'ta Akdeniz'e giren ve Akdeniz’e uzun süredir konuşlu bulunan füze kruvazörü Mareşal Ustinov, hava savunma tatbikatları da dahil olmak üzere bir dizi tatbikat düzenledi. denildi.

Basın ofisi, "Geminin mürettebatı, hava savunması ve denizaltı karşıtı savaş tatbikatları düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Destek gemilerinin eşlik ettiği füze kruvazörü, 22 Ağustos'ta Akdeniz'e girmiş, bir dizi tatbikat gerçekleştirmiş ve Cezayir, Mısır ve Türkiye'yi ziyaret etmişti.