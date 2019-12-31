Rusya'dan ABD'ye: Kuzey Akım-2 projesi gecikmeli de olsa devreye girecek

ABD yaptırımları nedeniyle boru döşeme çalışmalarını durduran Allseas şirketinin kararını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Kuzey Akım-2 projesi gecikmeli de olsa devreye girecek" açıklamasında bulundu.

"GECİKMELİ OLSA DA FAALİYETE GİRECEK"

Spujtnik'te yer alan habere göre Peskov, “Bize göre ABD’nin yasal olmayan yaptırımları ortamında şirket, işleri durdurma kararı aldı. Şirketin bu kararı, şüphesiz projeyi devreye alma sürelerini geciktirecek, ancak ona engel olmayacak. Umuyoruz ki proje, gecikmeli olsa da faaliyete geçirilecek, bunun için gerekli imkânlar var” diye konuştu.

Rusya’nın Allseas’a yaptırım uygulamayı planlayıp planlamadığı sorusuna Peskov, ‘bu konuların kamuya açık olamayacak ticari konular’ oldukları yanıtını verdi.

"ABD'NİN YAPTIRIMI HUKUKA AYKIRI"

Peskov’a, projenin tamamlanması için yeni tarihler soruldu. Kremlin Sözcüsü, “Şu anda birilerinin tarih verme durumunda olduğunu düşünmüyorum. Uluslararası hukuka, uluslararası ticaret normlarına ve ticari ilişkilere aykırı olan üçüncü bir devletin eylemleri nedeniyle objektif mücbir sebepler oluştu ve bu sorunlara neden oluyor” ifadelerini kullandı.