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31 Ocak 2020 Cuma 13:20:08 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 13:21:51

Rusya'daki fabrikada meydana gelen gaz patlamasında 4 Türk hayatını kaybetti

Rusya’nın Oryol Bölgesi’ne bağlı Mtsensk şehrinde bir farikada meydana gelen gaz patlamasında 4 Türk hayatını kaybetti

Rusya’nın Oryol Bölgesi’ne bağlı Mtsensk şehrinde kauçuk üreten bir fabrikada sabah sıralarında gaz patlaması yaşandı. Bölgeye gönderilen Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler enkaz altında kalan işçileri kurtarmaya çalıştı.

Türk vatandaşı olduğu belirlenen 4 Türkün cesedi molozların altından çıkarıldı. Ardından 1 kadın işçinin bedeni çıkarıldı. Çıkarılan kadının uyruğu henüz belirlenemezken enkaz altından çıkarılan 3 kişi de yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü açıklanırken durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Enkaz altında 1 işçinin daha kaldığından şüphelenilirken fabrikada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

(İHA)

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