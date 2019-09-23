Rusya'daki ABD'li casus 'kayıp olarak' aranıyor

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Kremlin yönetimi içine yerleştirdiği ve casusluk yaptığı iddia edilen Oleg Smolenkov, Rusya'da kayıp olarak aranıyor.

Açıklamada, Smolenkov'un aranmasına dair sürecin ve kayıp başvurusunun kimin yaptığına ilişkin bazı detayların ise gizli tutulduğu kaydedildi.

- ABD, 2017'de Rus hükümetindeki casusunu geri çekmiş

Amerikan yayın kuruluşu CNN, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin, bazı istihbarat bilgilerini "kötü yönettiği" gerekçesiyle 2017'de Rus yönetiminde görevli bir casusu geri çektiğini ileri sürmüştü.

Söz konusu karar, ABD Başkanı Trump'ın, mayıs 2017'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı toplantıda, Suriye'deki DEAŞ hakkında İsrail'den aldığı istihbaratı paylaşmasının ardından alınmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, CNN'in haberine tepki göstererek, "Bu haber sadece yanlış olmakla kalmıyor aynı zamanda birilerinin hayatını da tehlikeye atıyor." ifadesini kullanmıştı.

CIA Halkla İlişkiler Direktörü Brittany Barmell de "CNN'in, CIA'nın ölüm-kalım kararları aldığına dair üslubu yanlış." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Böyle bir çalışan vardı ve kovulmuştu ama casus olup olmadığını bilmiyoruz." demişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Smolenkov isimli şahsı görmediğini ve iş hayatındaki gelişmelerini ve hareketlerini takip etmediğini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise CNN haberinin propaganda olduğunu belirterek, "Kaybolan Smolenkov'un ABD'de bulunması konusunda bilgi verilmesi için Interpol'e başvuruda bulunduk." ifadelerini kullanmıştı

(AA)