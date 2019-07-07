07 Temmuz 2019 Pazar 09:58:16 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:01:02
Rusya'da yakıt tankerinin patlaması sonucu 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Rusya'da bir yakıt tankerinin devrilerek yanmaya başlaması ve patlaması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.
Kaza, Sverdlovsk bölgesindeki Karpinsk ve Kytlym şehirlerini birbirine bağlayan otoyolda yerel saatle 00.15 sıralarında meydana geldi. 500 litre yakıt taşıdığı belirtilen tankerin, devrilmesi sonucu yanmaya başladığı ve patladığı belirtildi. Kazada, 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Polis, kazanın nedenine dair soruşturma başlattı.
DHA
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