Rusya'da yakıt tankerinin patlaması sonucu 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kaza, Sverdlovsk bölgesindeki Karpinsk ve Kytlym şehirlerini birbirine bağlayan otoyolda yerel saatle 00.15 sıralarında meydana geldi. 500 litre yakıt taşıdığı belirtilen tankerin, devrilmesi sonucu yanmaya başladığı ve patladığı belirtildi. Kazada, 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Polis, kazanın nedenine dair soruşturma başlattı.

DHA