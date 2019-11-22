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22 Kasım 2019 Cuma 11:26:32 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 11:28:54

Rusya'da terör örgütü PKK/YPG'şok! Dernekleri kapatıldı

Rus mahkemesi, terör örgütü PKK/YPG yanlısı, sözde Kürt kadınların haklarını savunan "Beritan" derneğini siyasi faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle kapattı.

 Rusya'ya bağlı Adıgey Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG yanlısı Beritan derneğinin faaliyetleri durduruldu.      

Açıklamada, "Dernek, siyasi faaliyet yürütmesi nedeniyle kapatıldı. Bu, kendi tüzüğüne ve Rusya'nın sivil toplum kuruluş yasalarına aykırıdır." ifadesi kullanıldı. 

Sözde Kürt kadınların haklarını savunan dernek temsilcilerinin, Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisinin eylemlerine ve Türkiye'ye yönelik siyasi nitelikli açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.      

Beritan Derneği, Adıgey Cumhuriyeti'nin Beloye bölgesinde 2015'te kurulmuştu.      

(AA)

 

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