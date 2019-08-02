Rusya'da sonra ABD de resmi olarak INF'den çekildi
Rusya'nın INF'den resmin olarak çekildiğini duyurmasının ardından ABD de Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) resmi olarak çekildiğini açıkladı.
Pompeo, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "2 Şubat 2019´da ABD, Rusya´ya INF´e uyması için 6 ay süre verdi. Rusya bunu reddetti, yani anlaşma bugün sona eriyor. ABD, başkalarının ihlal ettiği bir anlaşmada kalmayacak. Bunun sorumlusu tamamıyla Rusya´dır" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Rus haber ajansı TASS´da yer alan haberde, Rusya Dışişleri Bakanlığı´nın, INF´ın bugün sona erdiğini doğruladığı belirtildi.
INF Anlaşması, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı.
Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.
(DHA)
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