 Rusya'da sonra ABD de resmi olarak INF'den çekildi

Pompeo, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "2 Şubat 2019´da ABD, Rusya´ya INF´e uyması için 6 ay süre verdi. Rusya bunu reddetti, yani anlaşma bugün sona eriyor. ABD, başkalarının ihlal ettiği bir anlaşmada kalmayacak. Bunun sorumlusu tamamıyla Rusya´dır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rus haber ajansı TASS´da yer alan haberde, Rusya Dışişleri Bakanlığı´nın, INF´ın bugün sona erdiğini doğruladığı belirtildi.

INF Anlaşması, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı.

Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.

(DHA)