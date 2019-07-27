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27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:35:17 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:36:29

Rusya'da seçim protestosu

Rusya'da, Moskova şehir meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle yapılan izinsiz gösteride yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı.

Rusya'da, Moskova şehir meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle yapılan izinsiz gösteride yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Moskova'da yapılan izinsiz gösteriye yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 300 kişinin kamu düzenini ihlalden gözaltına alındığı kaydedildi.

Rus basınında çıkan haberlere göre, gözaltına alınanlar arasında bağımsız adaylardan Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın kurduğu "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" avukatı Lubov Sobol, İlya Yaşin, Yuliya Galyamina, İvan Jdanov ve Dmitriy Gudkov da bulunuyor.

Kremlin yönetimi muhalifi Navalnıy, daha önce, gösteri düzenleme kurallarını tekrar ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Moskova şehir meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının yapılmaması nedeniyle geçen hafta düzenlenen izinli gösteride Navalnıy, halkı Moskova Belediyesi önünde protestoya davet etmişti.

(AA)

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