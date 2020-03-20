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20 Mart 2020 Cuma 21:05:39 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 21:11:19

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 253'e çıktı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 54 kişide daha tespit edilerek, toplam vaka sayısı 253'e ulaştı.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 54 kişide daha tespit edilerek, toplam vaka sayısı 253'e ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, virüsün ikisi çocuk 54 kişide daha tespit edildiği, toplam vaka sayısının 253’e çıktığı bildirildi.

Rusya'nın 85 bölgesinde salgına karşı önlemler kapsamında "yüksek hazırlık düzeni"ne geçildi.

Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışındaki vatandaşların ülkeye getirilmesi için harekete geçti.

Rusya'da Kovid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmişti.

KAZAKİSTAN'DA TOPLAM VAKA SAYISI 52'YE YÜKSELDİ

Kazakistan'da bugün 3 yeni vakayla toplam vaka sayısı 52'ye yükseldi.

MOLDOVA'DA KORONAVİRÜS 66 VAKAYA ULAŞTI

Moldova Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 66’ya ulaştığı belirtildi.

GÜRCİSTAN'DA EĞİTİME UZAKTAN DEVAM EDİLİYOR

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları, Kovid-19 nedeniyle okulların 1 Nisan'a kadar tatil edilmesinin ardından uzaktan eğitime başladı.

TMV Gürcistan Temsilcisi Selçuk Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında eğitim faaliyetlerine uzaktan eğitim metoduyla devam ettiklerini belirtti.

Gürcistan'da yeni tip koronavirüs bir kişide daha tespit edildi, toplam vaka sayısı 44'e ulaştı.

AA

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