Rusya'da kedi, köpek ve insanları yiyen cani yakalandı

  • Bist 100
    99838.3
  • Dolar
    5,7408
  • Euro
    6,3815
  • Altın
    274,9050
İstanbul
11 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yozgat’ta yük treni tıra çaptı: 1 ölü Yozgat’ta yük treni tıra çaptı: 1 ölü
Ekşi limondan 'tatlı' gelir Ekşi limondan 'tatlı' gelir
Rusya YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekildiğini açıkladı Rusya YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekildiğini açıkladı
Antalyaspor Niğde Anadolu'yu penaltılarla geçerek turlamayı başardı Antalyaspor Niğde Anadolu'yu penaltılarla geçerek turlamayı başardı
İngiliz aile Trump'a dava açacak İngiliz aile Trump'a dava açacak
Konyaspor'a Türkiye Kupası'nda büyük şok Konyaspor'a Türkiye Kupası'nda büyük şok
Lübnan Başbakanı Hariri 13 gündür süren hükümet karşıtı gösteri nedeniyle istifa edeceğini açıkladı Lübnan Başbakanı Hariri 13 gündür süren hükümet karşıtı gösteri nedeniyle istifa edeceğini açıkladı
MSB'den Soçi mutabakatı açıklaması: Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı MSB'den Soçi mutabakatı açıklaması: Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı
Körfez bölgesinin büyükelçileri Boğaziçi Zirvesi için buluştu Körfez bölgesinin büyükelçileri Boğaziçi Zirvesi için buluştu
Uyuşturucu bağımlısı eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdiği kadın, yaşam mücadelesini kaybetti Uyuşturucu bağımlısı eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdiği kadın, yaşam mücadelesini kaybetti
Klasik otomobillerden cumhuriyet konvoyu Klasik otomobillerden cumhuriyet konvoyu
Meriç Köprüsü araç trafiğine açıldı Meriç Köprüsü araç trafiğine açıldı
Türkiye'den Somali'ye başsağlığı Türkiye'den Somali'ye başsağlığı
Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
Son Dakika: Yemen Savunma Bakanı Makdisi'ye füzeli saldırı! Son Dakika: Yemen Savunma Bakanı Makdisi'ye füzeli saldırı!
Başkentte 29 Ekim kortej yürüyüşü yapıldı Başkentte 29 Ekim kortej yürüyüşü yapıldı
Gaziantep'te Mehmet Erdem 1,5 ay sahalardan uzak kalacak Gaziantep'te Mehmet Erdem 1,5 ay sahalardan uzak kalacak
Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir PFDK'ya sevk edildi Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir PFDK'ya sevk edildi
Trump'tan son dakika mesajı: Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel bir numaralı isim de etkisiz hale getirildi Trump'tan son dakika mesajı: Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel bir numaralı isim de etkisiz hale getirildi
Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem
Cumhuriyetin 100'üncü yılının simgeleyen proje Cumhuriyetin 100'üncü yılının simgeleyen proje
Şehit Mustafa Korkmaz’ın cenazesinde CHP'li vekil Ali Mahir Başarır'dan skandal görüntü Şehit Mustafa Korkmaz’ın cenazesinde CHP'li vekil Ali Mahir Başarır'dan skandal görüntü
Macaristan Büyükelçisi ile Türk takipçisinden gülümseten diyalog Macaristan Büyükelçisi ile Türk takipçisinden gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Fetihten Kurtuluşa' sergisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Fetihten Kurtuluşa' sergisi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ekim 2019 Salı 15:01:56 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 15:57:06

Rusya'da kedi, köpek ve insanları yiyen cani yakalandı

Rusya’da cinayet suçlamasıyla sorgulanan zanlı, kedi, köpek ve insanları öldürüp yediğini itiraf etti.

Rusya’nın Arkhangelsk şehrinde 2016-2017 yılları arasında kayıp olan 3 kişinin bulunması için yapılan sorgulamada akıllara durgunluk veren sonuçlar ortaya çıktı. 51 yaşındaki şüpheli, olaydan 3 yıl sonra sorguya alındı. Kendi halinde yaşadığı öğrenilen şahıs, ilk sorgusunda 3 kişiyi bıçaklayarak öldürdüğünü kabul etti. Öldürülen kişilerin cesetlerinin gömüldüğü yerlerin tespiti için savcılık talimatıyla çalışma başlatıldı. Cani adam öldürüp gömdüğü cesetlerin yerini polislere gösterdi. Aynı zamanda savcılar eşliğinde keşif yapıldı. Yapılan aramalarda toprağa gömülü çuval içinde cesetler bulundu.

CESET TORBALARINDAN KEMİKLER ÇIKTI

Yapılan kazılar sonucu, öldürülen kişilerin kemikleri ortaya çıktı. Analizlerde, 3 kişinin cesedinin ve kemiklerinin yanı sıra kedi ve köpek kemiklerine de rastlandı. Zanlı, insanları öldürdükten sonra vücutlarından birçok parçayı kopararak yediğini, geri kalanını da çuvala koyarak gömdüğünü itiraf etti. Cani adam ayrıca bazı zamanlar kedi ve köpekleri yakalayarak yediğini, onların da geri kalanını çuvallara koyarak gömdüğünü söyledi. Suçunu itiraf eden zanlı cezaevine gönderilirken, başka olaylarla ilişkisinin olup olmadığının araştırıldığı açıklandı.

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ