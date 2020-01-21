21 Ocak 2020 Salı 09:08:24 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 09:53:54
Rusya'da evde yangın çıktı: 11 kişi öldü
Rusya'nın Tümen bölgesinin Priçulımskiy köyünde ahşap bir evde çıkan yangında 11 orman işçisi hayatını kaybetti.
Rus TASS haber ajansının Acil Durumlar Bakanlığına dayandırarak verdiği habere göre, Tümen bölgesinde Priçulımskiy köyünde orman işçilerinin yaşadığı müstakil evde gece yarısı yangın çıktı.
Nedeni henüz belirlenemeyen yangın sonucunda aralarında Özbekistan vatandaşlarının da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT