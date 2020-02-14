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14 Şubat 2020 Cuma 23:28:49 | Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 23:45:39

Rusya'da bir asker sevdiği kıza 16 tankla evlilik teklif etti... Ordu kanalı yayınladı!

Rusya’da bir asker 14 Şubat sevgililer gününde aşkını 16 tankla oluşturduğu kalp şeklinin ortasında kız arkadaşına evlilik teklifiyle taçlandırdı. Ordu kanalı o anların görüntüsünü yayınladı.

Rus asker, Moskova bölgesindeki kırsal bir kesimde yer alan Alabino poligonunda 16 adet T-72B3 tankıyla oluşturulan kalp şeklinin ortasına kız arkadaşıyla birlikte yürüdü. Daha sonra genç, kalbin ortasında kız arkadaşının önünde diz çökerek evlilik teklifi etti. Genç kadının ise evlilik teklifini kabul ettiği belirtildi.

Genç askerin ‘tanklı teklifi’ ile ilgili görüntüler Rus ordu kanalı Zvezda tarafından yayınlandı. Genç kadının kalp şeklinin ortasına yürüdüğü sırada gözünü kapattığı görüldü.

(DHA)

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