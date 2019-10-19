19 Ekim 2019 Cumartesi 12:29:37 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 12:30:38
Rusya'da baraj çöktü: 13 ölü
Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde barajın çökmesi nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuraginskiy şehrinde Seyba nehri üzerinde barajın çökmesi sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, 15 kişinin kaybolduğu, arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
(AA)
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