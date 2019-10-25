Rus asker üste ateş açtı: 8 ölü, 2 yaralı

rusya'nın uzak doğusundaki Zabaykalskiy Özerk Bölgesi'nde bulunan askeri üste bir asker etrafa ateş açtı. Olay sonucu 8 asker ölürken, 2 askerse yaralandı. Yaralı askerlerin hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

Bakanlık, "25 Ekim yerel saatle 18.20'de, nöbet değişimi esnasında teknik bölüm servis elemanlarından bir servis görevlisi Zabaykalskiy'deki askeri üste bulunan silahlarla diğer askerlere doğru ateş açtı. 8 asker anında yaşamını yitirirken, diğer 2 askerse çeşitli seviyelerde yaralandı." açıklamasında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, silahlı saldırıyı gerçekleştiren asker gözaltına alındı. Askerin sinir krizi geçirmiş olabileceği belirtilirken, sorunun askerlik görevi kaynaklı olmadığı, kişisel sorunlar olabileceği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Savunma Bakanı Yardımcısı General Colonel Andrey Kartapolov'un olay yerine gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.

(Haber7)