24 Eylül 2019 Salı 13:35:42 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 13:36:39
Rusya'da 'ABD vizesi' açıklaması: Skandal bir durum, Dışişleri Bakanlığı üzerinden sert adımlar atılacak
Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD'nin 74. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılacak Rusya heyetinin bazı üyelerine vize vermediğini iddia ederek "Skandal bir durum, Dışişleri Bakanlığı üzerinden sert adımlar atılacak." dedi.
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