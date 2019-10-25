Rusya: YPG çekilmezse Türk ordusuyla teke tek kalacak, biz araya girmeyeceğiz

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatının ardından sahadaki gelişmeleri değerlendirdi.

Peskov, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin güvenli bölgeden verilen tarihte çekilmemesi halinde Türk ordusuyla teke tek kalacağını belirtti. Peskov, muhtemel bir çatışmada Rus veya Suriye güçlerinin araya girmeyeceğini söyledi.

PESKOV: TERÖR ÖRGÜTÜYLE GÖRÜŞÜYORUZ! İTİNALI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Kremlin sözcüsü ayrıca, terör örgütü ile çekilme sürecinde temas halinde olduklarını ve örgütün sınırda konuşlu olduğu yerlerden ülkenin derinliklerine doğru ilerlemesi hususunda itinalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

"TÜRK ORDUSU SİZİ EZİP GEÇER"

Peskov dün yaptığı açıklamada, teröristlerin güvenli bölgeden ayrılmaması halinde Türk askeri tarafından ezilip geçileceğini aktarmıştı.

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