Rusya, yeni nesil hayalet stratejik bombardıman uçağı Tupolev PAK DA'nın test uçuşlarına başladı

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Tupolev uçak şirketi, Rusya’nın “Havacılık ve Uzay Gücü” için geliştirilen yeni nesil gizli stratejik bombardıman uçağı PAK DA’nın, Moskova dışında bulunan Zhukovsky kasabasındaki Uçuş Test ve Geliştirme Merkezinde test uçuşlarına başlayacağını açıkladı.

Tupolev CEO'su Alexander Konyukhov, konuyla ilgili verdiği demeçte, “PAK DA'nın test edilmesinin yanı sıra büyük çapta iyileştirilmiş Tu-22M3M, Tu-160 ve Tu-95MS uçaklarının test edilmesi ve daha da geliştirilmesi için büyük planlarımız var.” dedi.

PAK DA HAYALET STRATEJİK BOMBARDIMAN UÇAĞI PROJESİ

Rusya Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, daha önce Tu-22M3, Tu-95MS ve daha sonra Tu-160 bombardıman uçağının yerine geçmek üzere tasarlanan PAK DA çok amaçlı uçakta Ar-Ge çalışmasının tamamlanmaya başladığını söyledi.

PAK DA'nın Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetlerine teslimatlarının, denemelerden sonra 2025-2030'da başlaması bekleniyor. Ocak ayında, Tupolev CEO'su Konyukhov, PAK DA oluşturma süresinin Tu-144 süpersonik yolcu uçağı oluşturma süresine yakın olduğunu ve yaklaşık beş ilâ yedi yılda tamamlanacağını söyledi.

O dönemin Savunma Bakan Yardımcısı ve halen Başbakan Yardımcısı olan Yuri Borisov, yeni stratejik bombardıman uçağının 2025-2026'da göklere çıkabileceğini ve 2028 veya 2029'da seri üretime girebileceğini söylemişti.