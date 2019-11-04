Rusya yeni İHA'sını Suriye'de denedi

Rus basınında, Rusya ordusundaki uzmanlara dayandırılan haberde, 2016 yılında dizayn edilen geçtiğimiz yıl testleri başlatılan uzun menzilli "Orion" insansız hava aracının Suriye’de testler gerçekleştirdiği iddia edildi.

İHA'NIN BAZI ÖZELLİKLERİNİ RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMIŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl testlerinin devam ettiği açıklanan Orion insansız hava aracının bin 200 kilogram ağırlığı olduğu, 450 kilogram mühimmat ve yük taşıyabildiği ve ağırlığına rağmen yaklaşık 30 saat havada kalabildiği açıklanmıştı.

RUSYA İHA FİLOSUNU GENİŞLETİYOR

Geçtiğimiz yıl Rusya Savunma Bakanlığının envanterinde 900’den fazla insansız hava aracının bulunduğu, bu İHA'ların birçok önemli görevde kullanılmaya devam edildiği, ayrıca nitelikli İHA filosunun genişletilmesi için Orion, Korsar ve Ohotnik isimli hava araçların üretim çalışmalarına devam edildiği ifade edilmişti.

(İHA)