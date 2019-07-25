25 Temmuz 2019 Perşembe 14:30:50 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:31:27
Rusya vizeleri kaldırıyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.
Putin'in imzaladığı kararnameyle, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarından Rusya’ya giriş için görevlendirme şartı istenmeyecek.
(AA)
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