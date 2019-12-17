Rusya ve Suriye Arap Cumhuriyeti Akdeniz'in doğusunda ortak tatbikata başladı

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Tatbikata Rus savaş gemileri ve Hmeymim hava üssündeki uçakların yanı sıra Suriye Donanması'na ait füzeler ile donanmış Hücumbot ve mayın tarama gemilerinin de katıldığı bildirildi.

Tatbikatların komutanı Alexander Yuldashev, manevraların ortak çalışma ortamında yapılacğı ve çeşitli taktik bölümleri içereceğini söyledi.

Yuldashev, "Rus ve Suriye Deniz Kuvvetleri savaş gemilerinin taktik grupları, topçu ateşi eğitimi ve ortak manevralarla meşgul olacaklar. Kıyıdaki güvenlik ve savunma grupları, İHA karşıtı önlemleri ve Tartus üs tesislerine yönelik bir saldırının sonuçlarını içeren ve ortadan kaldıran tatbikatlar uygulayacaklar." ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada, "Tatbikatların amacı, Rusya ile Suriye silahlı kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirliği artırmak ve böylece terörle mücadele çabalarını daha başarılı kılmaktır." denildi