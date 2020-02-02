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02 Şubat 2020 Pazar 18:10:00 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 18:10:14

Rusya ve rejimin İdlib'e hava saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 8 yükseldi

Rusya ve Esed rejiminin savaş uçakları, sabah saatlerinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlar içerisindeki yerleşimlere hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Saldırılarda 8 sivil öldü.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları sabah saatlerinden bu yana Serakib ilçesine, Sermin beldesine, Dadih, Merdih ile Neyreb köylerine ve Halep'in Daret İzze ilçesine saldırı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus savaş uçağının İdlib'in Sermin beldesine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 7 sivil hayatını kaybetti.

Sivil Savunma ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere sevk ederken, olay yerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Diğer yandan Esed rejimi, Cisir eş Şuğur ilçesine, Kefenbil ve Binneş beldesine, Has, Deyr Sünbül, Bara, Mağara, Trenbe ve Cubas köylerine hava saldırısı düzenledi. Binneş beldesinde 1 sivil hayatını kaybetti.

TSK'nin tahkimatı sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sabah saatlerinden bu yana sevkiyat gerçekleştiriyor.

Bölgeye sevki gerçekleştirilen konvoylarda onlarca tank, ağır silah, personel taşıyıcı zırhlı araçlar ve mühimmatlar, AA kamerasına yansıdı.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği ile ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda, 1800'den fazla sivil can verdi.

(AA)

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