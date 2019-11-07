'Rusya ve Hindistan ABD'nin baskısına rağmen savunma işbirliğini sürdürecek'

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Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Hindistan'ın iki devletin savunma endüstrisindeki bağlarını güçlendirmek için Rusya ile askeri teknik işbirliğini daha da geliştirmeye kararlı olduklarını belirtti.

Rusya başbakan yardımcısı Borisov, S-400 uçaksavar füzesi sistemlerinin teslimatı ve diğer projeler gibi "dış baskıya rağmen", Rusya ve Hindistan’ın askeri teknik işbirliğinde ortak projeleri başarıyla uyguladığını söyledi.

Borisov, "Ayrıca, 2030 yılına kadar Rus-Hindistan askeri teknik işbirliği programının müzakere edilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir." dedi.

Borisov'a göre, "2018'de, iki ülke arasındaki ticaret cirosu, 2017 rakamlarına göre yüzde 17 artarak yaklaşık 11 milyar dolara yükseldi."

Hindistan Savunma Bakanı Singh salı günü, mevcut ticaret anlaşmalarının ve ikili işbirliğine yönelik bakış açılarının uygulanmasını görüşmek üzere Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ile bir araya geldiği Moskova’daki bir Rus-Hint sanayi konferansına katıldı. Singh Çarşamba günü ise Rus mevkidaşı Sergei Shoigu ile bir araya geldi.