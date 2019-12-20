20 Aralık 2019 Cuma 21:00:34 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 21:27:54
Rusya ve Çin Suriye'ye ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararının yenilenmesini veto etti
Rusya ve Çin, Suriye'ye 2014 yılından beri sınır ötesi yardımlar yapılmasını sağlayan BM Güvenlik Konseyi kararının yenilenmesini veto etti.
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- Rusya ve Çin Suriye'ye ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararının yenilenmesini veto etti
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