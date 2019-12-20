  • Bist 100
    111177
  • Dolar
    5,9343
  • Euro
    6,5706
  • Altın
    282,5060
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Adalar'da fayton turları durduruldu Adalar'da fayton turları durduruldu
ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye uzun yıllardır önemli bir NATO ortağı ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye uzun yıllardır önemli bir NATO ortağı
Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde kartlar havada uçuşuyor Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde kartlar havada uçuşuyor
Rusya ve Çin Suriye'ye ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararının yenilenmesini veto etti Rusya ve Çin Suriye'ye ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararının yenilenmesini veto etti
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Boeing'in en büyük tedarikçisi 737 MAX için parça üretmeyi bırakacak Boeing'in en büyük tedarikçisi 737 MAX için parça üretmeyi bırakacak
İdlib'e hava saldırıları sürüyor: 3 ölü İdlib'e hava saldırıları sürüyor: 3 ölü
'Kıran-8' operasyonunda 69 odalı 24 girişli sığınak bulundu 'Kıran-8' operasyonunda 69 odalı 24 girişli sığınak bulundu
Avrupa ikiyüzlülüğü bir kez daha gösterdi! İngilizler MI5'e rahatça suç işleme özgürlüğü verdiler Avrupa ikiyüzlülüğü bir kez daha gösterdi! İngilizler MI5'e rahatça suç işleme özgürlüğü verdiler
Rusya Ay'a gidecek aracın çalışmalarına başladı Rusya Ay'a gidecek aracın çalışmalarına başladı
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak! MEB başvuru tarihini açıkladı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak! MEB başvuru tarihini açıkladı
TFF çok tartışılan kararın iptal edildiğini açıkladı TFF çok tartışılan kararın iptal edildiğini açıkladı
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden flaş karar! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden flaş karar!
İngiltere Parlamentosu Brexit'i onayladı İngiltere Parlamentosu Brexit'i onayladı
Anne Saliha Edizer: Oğlumun elinde kalem olması gerekirken eline silah vermişler Anne Saliha Edizer: Oğlumun elinde kalem olması gerekirken eline silah vermişler
Rum polisi, 3 İsrail çalışanını 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına aldı Rum polisi, 3 İsrail çalışanını 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına aldı
Bu akşam itibariyle 13 milyon liralık destekleme ödemesi balıkçıların hesabına yatıyor Bu akşam itibariyle 13 milyon liralık destekleme ödemesi balıkçıların hesabına yatıyor
UEFA'dan skandal karar UEFA'dan skandal karar
Rusya PKK/YPG işgalindeki beldede gözlem noktası kurdu Rusya PKK/YPG işgalindeki beldede gözlem noktası kurdu
Moskova'da 8 mahkemeye yönelik bomba ihbarı yapıldı Moskova'da 8 mahkemeye yönelik bomba ihbarı yapıldı
AP seçimlerden 7 ay sonra Katalan siyasetçilere mazbatalarını verdi AP seçimlerden 7 ay sonra Katalan siyasetçilere mazbatalarını verdi
AB, Brexit'in ardından geleceğe odaklanmak istiyor AB, Brexit'in ardından geleceğe odaklanmak istiyor
PFDK, Jimmy Durmaz'a 3 maç ceza verdi PFDK, Jimmy Durmaz'a 3 maç ceza verdi
Malezya Başbakanı Mahathir'den Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasasına sert tepki Malezya Başbakanı Mahathir'den Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasasına sert tepki

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Aralık 2019 Cuma 21:00:34 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 21:27:54

Rusya ve Çin Suriye'ye ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararının yenilenmesini veto etti

Rusya ve Çin, Suriye'ye 2014 yılından beri sınır ötesi yardımlar yapılmasını sağlayan BM Güvenlik Konseyi kararının yenilenmesini veto etti.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ