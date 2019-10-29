Rusya: Umarız, YPG Türkiye sınırındaki bölgeyi vaktinde terk eder

Soçi Mutabakatı'na göre, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt güçlerinin sınır bölgeden 30 kilometre mesafeye çekilmesi için verilen süre salı günü saat 18.00'de (TSİ) sona eriyor.

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, bugünkü basın toplantısında, "Umutlarımız bu yönde, bakacağız. (Terör örgütünün mutabakatın öngördüğü süre içinde çekileceği yönünde) Garantilerin olmadığını söylemezdim. Liderlerimiz arasında anlaşma sağlandı, yani her iki lider garanti verdi demek. Bekleyelim" dedi.

Lavrentyev, ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol bölgelerinin Suriye hükümeti tarafından kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, "Bunun tek çıkış yolu olduğunu düşünüyoruz" dedi.