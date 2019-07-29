Rusya: Türkiye’yle Suriye’deki hedeflere nokta atışı operasyonları düzenliyoruz
Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Sergey Rudskoy, Rusya ve Türkiye’nin Suriye’deki militanların ateş güçlerini yok etmek adına nokta atışı operasyonları düzenlediklerini söyledi.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Sergei Rudskoy, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki militanların (HTŞ) ateş güçlerini yok etmek adına nokta atışı operasyonları düzenlediklerini söyledi.
Rus Genelkurmay yetkilisi Sergei Rudskoy, "Türk meslektaşlarımızın yardımıyla teröristlerin ateş güçlerinin, askeri araçlarının, silahlarının ve teçhizat depolarının yerlerini belirlemek ve bunlara nokta atışı operasyonları düzenlemek adına tedbirler almaktayız" dedi.
Rudskoy ayrıca, Suriye'deki militanların elinde bulunan yabancı silahların sayısının arttığını gözlemlediklerini belirtti. Bu silahların içerisinde roketatar sistemleri bulunduğunu da ekledi.
Ayrıntılar geliyor...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Tahran, İran’ı ziyaret etme teklifimi reddetti
- Rusya: Türkiye’yle Suriye’deki hedeflere nokta atışı operasyonları düzenliyoruz
- Çin 'yeniden kullanılabilir roket' geliştirmeye hazırlanıyor
- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: İran tankerine el konulması nükleer anlaşmanın ihlalidir
- Zirveler diyarı Gilgit-Baltistan