24 Ekim 2019 Perşembe 09:55:38 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 09:57:02
Rusya, terör örgütü YPG ile canlı bağlantı kurdu
Rus Bakan Sergey Şoygu, beraberindeki komutanlarla birlikte YPG'li teröristle görüştü, görüntüleri basına servis etti.
Rusya, terör örgütü YPG ile bağlantısını artık gizlemiyor.
YPG'YE CANLI BAĞLANTI
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, YPG'li terörist Mazlum Kobani ile görüntülü görüşme yaptı.
Görüşmede Bakan Şoygu'ya, Rus komutanlar da eşlik etti.
YPG'li teröristin, görüşmede Rus bayrağının önünde oturduğu dikkatlerden kaçmadı.
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