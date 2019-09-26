26 Eylül 2019 Perşembe 19:27:55 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 19:28:32
Rusya Suriye'deki hava üssünün kapasitesini artırdı
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesini artırdığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin Lazkiye kentinde Rusya'ya ait Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesinin artırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, üste, 30 Su tipi savaş uçağı ile Mi tipi savaş helikopterlerin bulunduğu belirtildi.
AA
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