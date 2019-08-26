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26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:15:40 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:16:26

Rusya Suriye'de anlaşmanın ihlal edilmediğini savundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,, Esed rejiminin Rusya'nın desteği ile Suriye'de Han Şeyhun'u ele geçirmesinin hiçbir anlaşmayı ihlal etmediğini iddia etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Angola Dışişleri Bakanı Manuel Domingos Augusto ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Suriye’de Han Şeyhun şehrini rejimin ele geçirmesine yönelik bir soruyu cevaplandırdı.

Esed rejiminin Han Şeyhun’u Rusya’nın desteği ile ele geçirdiğini vurgulayan Lavrov, “Suriye silahlı kuvvetleri bizim desteğimiz ile hiçbir anlaşmayı ihlal etmiyor. Tekrar hatırlatıyorum, bunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birçok defa söyledi.” ifadelerini kullandı .

Geçen yıl eylül ayında yapılan Soçi mutabakatının İdlib’de gerilimi azaltmaya ve ateşkesi sağlamaya yönelik olduğunu hatırlatan Lavrov, hiç kimsenin teröristleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarından muaf tutmadığı anlayışıyla mutabakatın yapıldığını söyledi.

Lavrov, “Teröristlerin, Suriye ordusuna, sivillere ve Rusya’nın Hmeymim hava üssüne hava saldırıları düzenleyerek İdlib bölgesinden provokasyon eylemlerini arttırdığını görünce Türk ortaklarımızla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin içinde silahsızlandırılmış hattın kurulması konusunda anlaştık. Bu hattın çalışması için Türk ortaklarımız birkaç gözlem noktası oluşturdu.” dedi.

Rusya ve Türkiye’nin İdlib’de ortak devriye organizasyonunun şimdilik gerçekleşemediğini kaydeden Lavrov, şöyle devam etti:

“Biz ortak devriye düzenlenmesini önerdik. Şimdilik bunu yapmak mümkün olmadı fakat alınan bütün önlemlere rağmen İdlib bölgesinden Türk gözlem noktaları üzerinden saldırılar devam etti, hatta daha sıkılaştı. Elbette bu tür eylemleri engellemek için Suriye ordusu ve Rus hava üssünün bulunduğu yerde saldırılar düzenlendi. Hiç kimse, hiçbir zaman, teröristlerin saldırılarına cevap verilmeyeceği konusunda anlaşmadı. Han Şeyhun’daki terörist ocağının Suriye ordusu tarafından yok edilmesi yasal düzeyde yapıldı ve Suriye’deki sorunun çözülmesiyle ilgili BMGK’nin aldığı kararlar açısından kaçınılmazdı.”

Ayrıca Lavrov, Suriye’de Rusya’nın desteği ile rejimin sivillere zorluk çıkardığı, insani yardım hakkını engellediği açıklamalarının ise doğru olmadığını öne sürdü.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

(AA)

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