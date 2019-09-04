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04 Eylül 2019 Çarşamba 10:25:01 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:26:51

Rusya, Suriye'de 2 İHA birden düşürdü!

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne yaklaşan iki adet insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı,Suriye'deki Hmeymim Hava Üssüyakınlarında iki insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, "3 Eylül günü saat 21.20 (TSİ) sıralarında, hava sahası kontrol araçları tarafından Rusya'nın Hmeymim hava üssü yakınlarında iki insansız hava aracı manevra halinde tespit edildi. İHA'lar kuzeybatı yönünden Rus hava üssüne yaklaşıyordu" ifadelerine yer verildi.

Sputnik'in haberine göre hava üssündeki standart hava savunma sistemlerinin "militanlara" ait iki İHA'yı imha ettiği ifade edilirken, saldırı sonucu yaralanan olmadığı ve maddi hasara yol açılmadığı, Hmeymim'im planlı bir düzende çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

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