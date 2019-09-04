Rusya, Suriye'de 2 İHA birden düşürdü!
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne yaklaşan iki adet insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı,Suriye'deki Hmeymim Hava Üssüyakınlarında iki insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti.
Bakanlığın açıklamasında, "3 Eylül günü saat 21.20 (TSİ) sıralarında, hava sahası kontrol araçları tarafından Rusya'nın Hmeymim hava üssü yakınlarında iki insansız hava aracı manevra halinde tespit edildi. İHA'lar kuzeybatı yönünden Rus hava üssüne yaklaşıyordu" ifadelerine yer verildi.
Sputnik'in haberine göre hava üssündeki standart hava savunma sistemlerinin "militanlara" ait iki İHA'yı imha ettiği ifade edilirken, saldırı sonucu yaralanan olmadığı ve maddi hasara yol açılmadığı, Hmeymim'im planlı bir düzende çalışmaya devam ettiği kaydedildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İngiltere'de muhalefet anlaşmasız ayrılık faturasına karşı birleşiyor
- ABD, Çin ve Rusya'yı izlemek için yapay zekaya sarıldı
- Rusya, Suriye'de 2 İHA birden düşürdü!
- 15 milyar dolar kredi verilirse İran nükleer anlaşmaya geri dönecek
- Korkutan uyarı: "DEAŞ birçok bölgede terör eylemlerine yeniden başladı"