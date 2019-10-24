Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Anlaşma sonrası Suriye hamlesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG mensuplarının Türkiye-Suriye sınırına yakın bölgelerden çekilmeye başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 6 saati aşkın bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşme sonrası iki lider "güvenli bölge" konusunda anlaşmaya vardı. Bu anlaşma kapsamında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlediği yerler TSK'nın elinde kalacak. Sınırın diğer hattında Türk ve Rus askerleri 10 km derinlikte devriye yapacak. YPG ise 30 km'nin dışına çıkartılacak. Teröristlerin çıkartıldığı bölgeye ise Rusya ve Esad güçleri girecek.

Rusya Savunma Bakanlığı kaynakları, bir hafta içinde Suriye'ye 276 askeri polis ve 33 ünite askeri ekipman göndereceğini açıkladı.

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