Rusya Savunma Bakanlığı: 34 bin YPG/PKK'lı güvenli bölgeden çıkarıldı

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Yöneticisi Yuriy Borenkov, yaptığı açıklamada, Türkiye-Rusya Mutabakat Muhtırasının uygulanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Borenkov, Rus tarafının mutabakatta öngörülen şartları yerine getirdiğini belirterek, "Rus tarafı, 22 Ekim 2019 tarihli Türkiye-Rusya Mutabakat Muhtırasında öngörülen önlemleri tamamen uygulamıştır. 29 Ekim saat 18:00 itibarıyla 34 bin kişiden oluşan 68 YPG birliği ile 3 binden fazla silah ve askeri teçhizat, Türk Silahlı Kuvvetleri ile temas hattından 30 kilometre uzağa çekilmiştir." ifadesini kullandı.

Suriye-Türkiye sınırında rejime ait güçlerin 84 sınır karakolu oluşturduğu bilgisini paylaşan Borenkov, bunlardan 60'ının Kamışlı, 24'ünün ise Kobani bölgesinde bulunduğunu aktardı.

Borenkov, 23 Ekim 2019’dan itibaren Rus askeri polisinin Cerablus-Koran, Kamışlı-Fakira ve Kamışlı-Simalka’da 10 kilometrelik güvenlik bölgelerinde devriye gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Türk tarafının, günlük olarak mutabakatın uygulanmasına yönelik bütün eylemleriyle ilgili bilgilendirme yaptığını ifade etti.

(AA)