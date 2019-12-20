Rusya PKK/YPG işgalindeki beldede gözlem noktası kurdu
Rusya, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolü altındaki Tel Temr'in kuzeyine konuşlanarak M4 karayolu geçişleri için gözlem noktası kurdu
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin en büyük destekçisi Rusya, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin Tel Temr beldesinde bir noktaya konuşlanarak gözlem noktası kurdu.
Haseke'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 70-80 kadar Rus askeri polisi, Haseke'nin güneybatısında yer alan Tel Temr'in kuzey girişindeki çiftliğe zırhlı araçlarıyla yerleşti.
BELDE PKK/PYD TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İŞGALİNDE BULUNUYOR
Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güneydoğusunda, M4 karayolunun üzerinde yer alan belde, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.
Rus güçler, beldede M4 karayolu geçişleri için de gözlem noktası kurdu.
(AA)
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