Rusya ortak üretime sıcak bakıyor

ABD’nin tehdit ve şantajlarına boyun eğmeyen Türkiye, ulusal savunmasını güçlendirmek için Rusya’dan dünyanın en iyi hava savunma sistemi olarak gösterilen S-400’ü satın aldı. Sistemin teslimine 12 Temmuz’da başlandı. Milli Savunma Bakanlığı, sevkıyatın planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.

ORTAK PROJELERİMİZ VAR



Rus devlet savunma sanayii şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov dün yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya arasında sanayiye yönelik ilişkilerin büyüdüğünü belirterek, “Moskova ve Ankara arasında askeri-teknik alandaki işbirliği olumlu yönde ilerliyor” dedi. İki ülkenin çeşitli ortak projeler yürüttüğünü belirten Çemezov sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu projeler arasında gelişmiş uçak ve helikopter sistemleri, zırhlı araç parçaları ve temin edilen silahların satış sonrası hizmetleri yer alıyor. Türkiye ayrıca çeşitli menzillerdeki Rus hava sistemlerine ve tanksavar sistemlerine ilgi duyuyor.”



TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK



Çemezov, Türkiye'nin ulusal uzun menzilli hava sisteminin oluşturulmasına yönelik istişarelerin devam ettiğinin altını çizerek, “S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye’de üretilmesine yönelik görüşmeler de devam ediyor. Türkiye’yle havacılık, helikopter üretimi ve enerji alanlarında işbirliğini genişletmeye hazırız” dedi.