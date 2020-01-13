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13 Ocak 2020 Pazartesi 13:17:37 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 13:42:42

Rusya ordusu, İdlib'teki sivillerin tahliyesi için 3 yeni kontrol noktası açtı

Rusya ordusu, İdlib'teki sivillerin tahliyesi için 3 yeni kontrol noktası açtığını duyurdu

Bu arada İdlib kırsalındaki Atme kasabası ve Kah köylerine kurulan çadır kentlerin kalabalık nüfusu son yaşanan göç dalgalarıyla daha da artıyor.

Suriye'de, Esed rejimi ve Rusya'nın kasım ayında başlattığı saldırılar binlerce insanın göçüne neden oldu.
Yeni yerleşim yeri arayanların büyük kısmı, yol, su ve insani yardımlardan faydalanabilmek umuduyla mevcut köyler ile kampların yakınlarına çadır kuruyor.

Yerleşecek çadır bulamayanlar ise yardım ulaşana kadar yakınlarının çadırlarına sığınıyor. Bu nedenle bazı çadırlar 2-3 aileye barınak olabiliyor.
Göçü en yoğun yaşayan bölgelerin başında, yaklaşık 4 yıl önce Hatay sınırı yakınlarına kurulan Atme ve Kah kampları geliyor.

Birbirine 5-6 kilometre mesafede bulunmasına karşın her gün artan nüfuslarıyla birleşmeye yaklaşan bu kamplar, son göçlerle daha da kalabalıklaştı.

Büyük bölümü altyapısız, derme çatma çadırlarla dolu bu kamplar ve yakın çevresi, yaklaşık 600 bin kişiyi barındırıyor.
AA'nın havadan görüntülediği uçsuz bucaksız dev "çadır şehirler" adeta metropolleri andırıyor.

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