Rusya: NATO'nun eylemleri büyük çaplı bir savaşın habercisi

Moskova yönetimi, NATO'nun Baltık ve Karadeniz bölgelerine yönelik askeri planlarını savaş hazırlığı olarak tanımladı.

Times gazetesinin haberine göre Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov, yabancı ülkelerin askeri ataşelerine yönelik konuşmasında, NATO'nun son dönemdeki askeri hareketliliğini eleştirdi.

Gerasimov, "Baltık ülkeleri, Polonya ve Karadeniz'de NATO'nun askeri aktiviteleri artıyor, bloğun askeri tatbikatları da yoğunlaşıyor" diye konuştu.

Rus General, NATO'nun tüm senaryolarının, askeri güçlerini geniş çaplı bir çatışmaya hazırladığını gösterdiğini söyledi.

Rusya'nın askeri güvenliğine yönelik attığı her türlü adımın Batı ülkeleri tarafından 'tehdit' olarak algılandığını vurgulayan Gerasimov, "NATO'nun eylemleri gerilimi sürekli artırıyor" dedi.

Başkent Londra'da gerçekleştirilen NATO liderler zirvesinde Rusya'nın 'saldırgan eylemleri' Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğu belirtilmişti.