Rusya'dan NATO'ya zeytin dalı: İş birliğine hazırız

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan ‘Moskova.Kremlin.Putin’ programında konuşan Sergey Şoygu, Rusya’nın NATO ülkeleri ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu, ancak ilişkilerin her yıl giderek bozulduğunu söyledi.

Orgeneral Şoygu, “Sadece beş yıl önce Brüksel’de oldukça aktif işbirliğimiz vardı. Anlaşmaların uygulamaya geçirilmesinde daha da ileriye gidilmesi ile ilgili alternatiflerin ve olanakların olduğunu düşünüyorduk. Ne yazık ki tüm bunlar sadece durdurulmuş olmakla kalmayıp her yıl giderek bozuluyor. Bizim tarafımızda tüm kapılar açık, biz böyle bir işbirliğine hazırız” diye konuştu.